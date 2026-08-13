Οι Χούθι επιτέθηκαν με δύο drones σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία
THESTIVAL TEAM
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σήμερα σε διυλιστήριο της Aramco στην Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας με δύο drones, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Saba.
Μια στρατιωτική πηγή των σιιτών ανταρτών δήλωσε ότι η επίθεση έγινε σε απάντηση σε αυτό που η οργάνωση χαρακτήρισε ως σαουδαραβικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της κυριαρχίας της Υεμένης στις επαρχίες Σααντά και Χάτζα.
Δεν έχει υπάρξει κάποιο άμεσο σχόλιο από τη Σαουδική Αραβία.
BREAKING: Houthis launch drone strike on Aramco refinery in Saudi city of Jizan, reports Saba news agency— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 13, 2026
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