Χάλασε του Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ, οδεύει προς Εσπανιόλ

Ο Βάνια Ντρκούσιτς βρέθηκε μία ανάσα από τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ, ωστόσο η εμφάνιση της Εσπανιόλ στο προσκήνιο ανέτρεψε τα δεδομένα και οδήγησε τον Δικέφαλο στην απόφαση να στραφεί σε άλλη λύση για το κέντρο της άμυνάς του.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν φτάσει σε ουσιαστική συμφωνία τόσο με τον Σλοβένο στόπερ όσο και με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο ποδοσφαιριστής είχε απαντήσει θετικά στους όρους του συμβολαίου που του είχε αποστείλει ο ΠΑΟΚ, ενώ μεταξύ των δύο συλλόγων είχαν καθοριστεί το ποσό του δανεισμού και η οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα, ο Ντρκούσιτς εμφανιζόταν ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική να αγωνιστεί στην Τούμπα και τα εισιτήρια για την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη είχαν εκδοθεί κατόπιν δικής του υπόδειξης. Όλα έδειχναν ότι απέμεναν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η κατάσταση άλλαξε την τελευταία στιγμή, όταν εκπρόσωπος του παίκτη τού μετέφερε πρόταση από την Εσπανιόλ. Ο 26χρονος αμυντικός ενημέρωσε τον ΠΑΟΚ πως προτεραιότητα και προσωπική του επιθυμία αποτελεί η παρουσία του στο ισπανικό πρωτάθλημα, επιλέγοντας να περιμένει την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Στον Δικέφαλο δεν θέλησαν να χάσουν επιπλέον χρόνο και από το μεσημέρι έχουν ενεργοποιήσει εναλλακτική περίπτωση κεντρικού αμυντικού. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι κινήσεις για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, με τους «ασπρόμαυρους» να προχωρούν τις επαφές τους για την απόκτηση δύο επιθετικών.