Γεωργιάδης: Οι δεσμεύσεις μας για το Νοσοκομείο Καλύμνου γίνονται πράξη

Με παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος με την ποιότητα του νερού, την ενίσχυση των εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών και την πρόσληψη έξι επικουρικών εργαζομένων ενισχύεται το Νοσοκομείο Καλύμνου.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, από τις 12 Αυγούστου λειτουργεί για πρώτη φορά ολοκληρωμένο σύστημα δεξαμενισμού, χλωρίωσης και διοχέτευσης νερού, ενώ μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα ο διευθυντής Νευροχειρουργικής του Ασκληπιείου Βούλας, που μετακινήθηκε στην Κάλυμνο, εξέτασε 230 ασθενείς και πραγματοποίησε εννέα επεμβάσεις στο νησί. Παράλληλα, δρομολογείται η μετακίνηση ομάδας ορθοπεδικών από το Νοσοκομείο Ρόδου, ενώ προχωρούν οι διαδικασίες για έξι επικουρικές θέσεις σε κρίσιμες ειδικότητες και υπηρεσίες.

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Στην πρόσφατη επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Καλύμνου συζητήσαμε συγκεκριμένα προβλήματα, αναλάβαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σήμερα οι δεσμεύσεις αυτές γίνονται πράξη. Από τις 12 Αυγούστου, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το Νοσοκομείο διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα δεξαμενισμού, χλωρίωσης και διοχέτευσης του νερού του, με τρία πλήρη συστήματα απολύμανσης στο Βουβάλειο, το Χαλίκειο και τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Έτσι λύσαμε οριστικά το πρόβλημα με τα ύδατα του Νοσοκομείου που συχνά ταλαιπωρούσαν τους ασθενείς μας, ειδικά τους νεφροπαθείς. Στο Βουβάλειο εγκαταστάθηκαν δύο δεξαμενές 5 τόνων, δίδυμο πιεστικό και σύστημα χλωρίωσης με υδρομετρητή και αισθητήρα μεμβράνης. Στο Χαλίκειο εγκαταστάθηκε δεξαμενή 1 τόνου, δίδυμο πιεστικό και αντίστοιχο σύστημα χλωρίωσης, ενώ στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού προστέθηκε σύστημα χλωρίωσης στις υφιστάμενες τρίδυμες δεξαμενές των 6 τόνων.

Πλέον το ίδιο το Νοσοκομείο δεξαμενίζει, απολυμαίνει και διοχετεύει το νερό στο δίκτυό του, ενώ η καταλληλότητά του για χρήση σε δομή Υγείας ελέγχεται δειγματοληπτικά από πιστοποιημένο εργαστήριο. Παράλληλα, προχωράμε στην πράξη και το σχέδιό μας για να φέρουμε περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες Υγείας κοντά στους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών.

Από τις 7 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου, ο Διευθυντής Νευροχειρουργικής του Ασκληπιείου Βούλας, Χρίστος Γώγος, μετακινήθηκε στην Κάλυμνο. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα εξέτασε 230 ασθενείς, πραγματοποίησε 8 επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης και 1 επείγουσα επέμβαση κεφαλής, ενώ είχε συνεχή παρουσία στα Επείγοντα και στις κλινικές του Νοσοκομείου. Ασθενείς που διαφορετικά θα έπρεπε να διακομιστούν σε άλλο νησί ή στην Αθήνα έλαβαν την εξειδικευμένη φροντίδα που χρειάζονταν στον τόπο τους. Δεν πήγαν οι ασθενείς στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ πήγε στους ασθενείς. Και συνεχίζουμε.

Όπως δεσμευτήκαμε κατά την επίσκεψή μας, ομάδα ορθοπεδικών από το Νοσοκομείο Ρόδου θα μεταβεί στην Κάλυμνο για εξετάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις υπό τον κ. Σοκορέλο. Πρόκειται για ένα νέο πιλοτικό μοντέλο ενεργού παρουσίας του ΕΣΥ στις ακριτικές περιοχές, το οποίο ξεκινήσαμε από την Κάλυμνο και θέλουμε να αξιοποιήσουμε ευρύτερα.

Ταυτόχρονα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την πρόσληψη 6 επικουρικών εργαζομένων για την περαιτέρω ενίσχυση του Νοσοκομείου:

1 Ραδιολόγου-Ακτινολόγου

1 Νοσηλεύτριας ΤΕ

1 Μαίας ΤΕ

2 Διοικητικών ΤΕ

1 Διοικητικού ΔΕ

Στα ακριτικά μας νησιά η ισότιμη πρόσβαση στην Υγεία δεν μπορεί να είναι απλώς μια διακήρυξη. Πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη. Δεσμευτήκαμε. Υλοποιούμε. Και συνεχίζουμε να ενισχύουμε το Νοσοκομείο Καλύμνου και το ΕΣΥ στα νησιά μας».