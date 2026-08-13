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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στη Σίβηρη: Ισχυρή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. για την εκκένωση και την κυκλοφορία – Πού γίνονται εκτροπές

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Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει η Ελληνική Αστυνομία στη Χαλκιδική, συνδράμοντας ενεργά στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σίβηρη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 41 αστυνομικοί με 19 οχήματα, οι οποίοι συνδράμουν στην ασφαλή και ομαλή απομάκρυνση των πολιτών από τις πληγείσες περιοχές, καθώς και στη διασφάλιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Πού διεξάγονται οι εκτροπές κυκλοφορίας

Αυτή τη στιγμή, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτροπές της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

  • Από Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσανδρεία
  • Από Φούρκα με κατεύθυνση προς Κασσανδρινό, Πολύχρονο και Σκιώνη

Οι Αρχές απευθύνουν θερμή παράκληση προς τους οδηγούς και τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τις περιοχές του μετώπου και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Σίβηρη Φωτιά

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