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Φωτιά στη Χαλκιδική: Το Speedrunner Jet έκανε στάση στη Σίβηρη και πήρε εγκλωβισμένους από την παραλία – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική λόγω της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σκάφη του λιμενικού, πολλά ιδιωτικά, 3 αλιευτικά, 2 σκάφη της πυροσβεστικής αλλά και το Speedrunner jet μεταφέρουν τον κόσμο στη Μαρίνα Σάνη.

Μάλιστα με το Speedrunner Jet μεταφέρθηκαν ήδη 52 άτομα.

Δείτε βίντεο μέσα από το πλοίο μετά την αναχώρηση από τη Σίβηρη:

Φωτιά Χαλκιδική

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