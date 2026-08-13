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Συγκινητική στιγμή στη Χαλκιδική: Η διάσωση ενός βρέφους λίγων μηνών μέσα στη λαίλαπα της φωτιάς – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Μέσα στις δραματικές στιγμές που βιώνει η Χαλκιδική από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη, μια εικόνα ελπίδας και ανθρωπιάς ξεχωρίζει από τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των Αρχών.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πολιτών από τη θαλάσσια περιοχή προς τα πυροσβεστικά σκάφη —τα οποία έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν τις γιγαντιαίες προσπάθειες Πυροσβεστικής, Αστυνομίας και ΕΚΑΒ— οι διασώστες παραέλαβαν και ένα μωρό μόλις λίγων μηνών.

Το βρέφος, ανέμελο και χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και τις φλόγες που περικύκλωναν την περιοχή, χάρισε ένα ζεστό χαμόγελο στους ανθρώπους που το παρέλαβαν με απόλυτη προσοχή για να το εναποθέσουν ασφαλές στο εσωτερικό του σκάφους.

Μια μικρή αλλά δυνατή υπενθύμιση ζωής και ελπίδας, την ώρα που οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο.

Χαλκιδική

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