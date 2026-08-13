Φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι.

Λίγο μετά τις 19:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Πυρκαγιά στην περιοχή του #ΣτρατοπέδουΚαποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #ΑνατολικήςΑττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».