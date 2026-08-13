Φωτιά κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στο στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδι.
Λίγο μετά τις 19:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Το μήνυμα του 112 έγραφε: «Πυρκαγιά στην περιοχή του #ΣτρατοπέδουΚαποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #ΑνατολικήςΑττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή του #Στρατοπέδου_Καποτά #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026