Θεσσαλονίκη: ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα – Τραυματίστηκε ένα άτομο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη με τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 05:30 κάτω από άγνωστες συνθήκες δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ της στην Βασ. Όλγας με Καλλιδοπούλου και στην συνέχεια έπεσαν πάνω σε τουλάχιστον 3-4 σταθμευμένα οχήματα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.