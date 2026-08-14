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Θεσσαλονίκη: ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους και έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα – Τραυματίστηκε ένα άτομο

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THESTIVAL TEAM

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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη με τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 05:30 κάτω από άγνωστες συνθήκες δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ της στην Βασ. Όλγας με Καλλιδοπούλου και στην συνέχεια έπεσαν πάνω σε τουλάχιστον 3-4 σταθμευμένα οχήματα.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

Θεσσαλονίκη

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