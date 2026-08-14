Ζάκυνθος: Αμερικανός έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του στην παραλία του Ναυαγίου αγνοώντας τις απαγορεύσεις

Τα αδύνατα, δυνατά, έκανε ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους, για να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, αψηφώντας τις απαγορεύσεις πρόσβασης.

Ο Αμερικανός αθλητής οργάνωσε μία άκρως εντυπωσιακή αν και απαγορευμένη, όπως γνώριζε, πρόταση γάμου στο Ναυάγιο της Ζακύνθου. «Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω», ακούγεται να λέει ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram από τις προετοιμασίες.

Σε βίντεο που ανέβασαν στο instagram, η σύντροφός του φαίνεται να φτάνει στην παραλία με βάρκα, ενώ ο Ντιζούλιους επέλεξε έναν σαφώς πιο εντυπωσιακό τρόπο άφιξης. Εκείνος πέταξε πάνω από το Ναυάγιο με αλεξίπτωτο πλαγιάς και προσγειώθηκε στην παραλία.

Πλάνα από το άλμα και την πρόταση γάμου δημοσίευσαν στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του, δείχνοντας την παρουσία τους στην παραλία, όπου η πρόσβαση παραμένει απαγορευμένη λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων.

Ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους έγινε γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από την πορεία του στην πάλη και την παρουσία του στην ομάδα του Ohio State University, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στα εναέρια αθλήματα και σε δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης.

Οι εικόνες προκάλεσαν, ωστόσο, αντιδράσεις κάτω από τις αναρτήσεις του, με αρκετούς χρήστες να του επισημαίνουν ότι η πρόσβαση στην παραλία του Ναυαγίου απαγορεύεται.

«Αδερφέ, δεν μπορείς να προσγειωθείς εκεί, είναι παράνομο. Είναι στην Ελλάδα, στη Ζάκυνθο και πήγα εκεί πριν από μία εβδομάδα για διακοπές», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

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Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπεται πλήρης απαγόρευση πρόσβασης επισκεπτών τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» στην παραλία.

Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο ανώτερο σημείο θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας. Κατ’ εξαίρεση, η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Αυστηροί περιορισμοί ισχύουν και από τη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση οποιουδήποτε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου.

Τα μέτρα ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και έχουν ληφθεί για την προστασία των επισκεπτών λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής. Για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.