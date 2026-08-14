Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Ενωτική Οδό Σίνδου

Εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Ενωτική Οδό Σίνδου πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα, έως σήμερα από τις 09.00π.μ. έως τις 15.00μ.μ., και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες συντήρησης ηλεκτρικών πινάκων και αντικατάστασης λαμπτήρων στην Ενωτική Οδό Σίνδου.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.