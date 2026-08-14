MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κατάρριψη drone στον εναέριο χώρο της Λετονίας από μαχητικό του NATO

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο λετονικός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X ότι μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λετονίας, καταρρίφθηκε από «συμμαχικά καταδιωκτικά αεροσκάφη».

Ήδη τον Ιούνιο, γαλλικά Rafale του NATO, τα οποία στάθμευαν στις βαλτικές χώρες, είχαν καταρρίψει άλλο drone στη Λετονία. Τα κράτη της Βαλτικής, που γειτονεύουν με τη Ρωσία προς ανατολάς, καταγράφουν αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων των εναέριων χώρων τους και συντριβών τέτοιου είδους αεροσκαφών στις επικράτειές τους.

Ο λετονικός στρατός πρόσθεσε πως προχώρησε στην άρση του συναγερμού που είχε κηρύξει νωρίτερα, καλώντας τον πληθυσμό να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους λόγω της «απειλής».

Δεν ξεκαθάρισε σε ποια χώρα ανήκε το μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα, πάντως ανέφερε πως ξένο drone μπήκε στον λετονικό εναέριο χώρο εξαιτίας «δραστηριότητας ηλεκτρονικού πολέμου» της Ρωσίας — που αφήνει να εννοηθεί ότι επρόκειτο για ουκρανικό αεροσκάφος που είχε μείνει ακυβέρνητο.

Δεν έγινε σαφές αμέσως μαχητικό ποιας χώρας κατέρριψε το UAV. Κράτη μέλη του NATO εναλλάσσονται στην αστυνόμευση των εναέριων χώρων των κρατών της Βαλτικής, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

Την περασμένη εβδομάδα, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, κόμβο-κλειδί του NATO ως προς τη μεταφορά στρατιωτικού και άλλου υλικού στην Ουκρανία, βρέθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα με «εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστου τύπου», προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κίνησης.

Λετονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Βέλγιο: Οπαδοί του ΠΑΟΚ μετέτρεψαν τους δρόμους των Βρυξελλών σε μία… “μικρή Τούμπα” – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

6 έξυπνα tips για να βρείτε τα φυτά σας ζωντανά μετά τις διακοπές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Τα Ανώγεια διδάσκουν γενναιότητα και φιλοπατρία – Ογδόντα δύο χρόνια από το ναζιστικό ολοκαύτωμα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απολογείται σήμερα ο 59χρονος για τις 6 φωτιές στη Σινδο – “Το έκανα γιατί αισθανόμουν πίεση”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: 28 δρόμοι ασφαλτοστρώθηκαν σε 60 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Οι Χούθι επιτέθηκαν με δύο drones σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία