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Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο από τη φωτιά στη Χαλκιδική

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Σε δύο μέτωπα δίνεται η μάχη στη φωτιά της Χαλκιδικής, το ένα στην κατάσβεση και το δεύτερο στην ασφαλή απομάκρυνση ατόμων δια θαλάσσης, από τις παραλίες Φούρκας και Σίβηρης όπως δήλωσε ο Γιάννης Αρτοποιός αν. εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

«Πέρα από την κατάσβεση δίνουμε έμφαση στην ασφαλή μετάβαση ατόμων που βρίσκονται στο παράλιο μέτωπο στην παραλία της Φούρκας και στο κολπο της Σίβηρης»

Όπως είπε, όσοι βρίσκονται στα παράλια αποχωρούν με πλωτά μέσα προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς καθώς «το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει κατέβει πολύ κοντά στο παράλιο μέτωπο».

«Στη Σίβηρη υπάρχει οδηγία απομάκρυνσης από τον οικισμό της Σίβηρης από κατοίκους και τουρίστες. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή άλλος κίνδυνος», πρόσθεσε σημειώνοντας πως η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει αφού περάσει ο κίνδυνος.

Επιπλέον είπε πως δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας γιατί ένοιωσε αδιαθεσία και ο δεύτερος με κάκωση κάτω άκρου.

Φωτιά Χαλκιδική

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