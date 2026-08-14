Άκης Σκέρτσος για τη φωτιά στη Χαλκιδική: “Σημαντική επιτυχία η περιορισμένη έκταση της καταστροφής — Το Antinero έκανε τη διαφορά”

Για «επιτυχή αντιμετώπιση» μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης δασικής πυρκαγιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, εξίροντας την έγκαιρη παρέμβαση της Πυροσβεστικής, της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και των εθελοντών.

Ο κ. Σκέρτσος υπογραμμίζει ότι η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια πυκνοκατοικημένη –λόγω της θερινής περιόδου– περιοχή της Κασσάνδρας, με πολλές μικτές ζώνες κατοικίας και δάσους.

Συγκρίσεις με το 2006 και η σημασία της πρόληψης

Ο Υπουργός Επικρατείας εστίασε στα αριθμητικά δεδομένα της καταστροφής, κάνοντας μια άμεση σύγκριση με το παρελθόν:

Σήμερα: Η καμένη έκταση ανέρχεται σε περίπου 3.500 στρέμματα , δηλαδή αγγίζει μόλις το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου «ποδιού».

Η καμένη έκταση ανέρχεται σε περίπου , δηλαδή αγγίζει μόλις το της συνολικής έκτασης του πρώτου «ποδιού». 2006: Στη μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε καεί σχεδόν το 25% της Κασσάνδρας.

Όπως σημειώνει, το γεγονός αυτό οφείλεται στις επενδύσεις που έχουν γίνει σε προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα, αλλά και στις στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης.

«Το Antinero δεν σβήνει φωτιές, αλλά περιορίζει τη ζημιά»

Απαντώντας σε όσους ασκούν κριτική στα έργα πρόληψης, ο κ. Σκέρτσος υπεραμύνθηκε του προγράμματος Antinero, γνωστοποιώντας ότι από το 2022 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί στη Χαλκιδική 5 παρεμβάσεις ύψους 49 εκατομμυρίων ευρώ (διανοίξεις δασικών δρόμων, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμοί και υποδομές υδροληψίας).

«Το πρόγραμμα αυτό δεν σβήνει φωτιές. Συμβάλλει όμως σημαντικά στον περιορισμό της ζημίας όταν προκύψει μια πυρκαγιά, διευκολύνοντας το έργο της Πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κανένα έργο πρόληψης που να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά. Υπάρχουν όμως έργα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά όταν αυτή ξεσπάσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε επιφυλακή λόγω ανέμων 9-10 μποφόρ

Καταλήγοντας, ο Άκης Σκέρτσος προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην υπόλοιπη χώρα, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν και φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ, ζητώντας τη μέγιστη ετοιμότητα από όλους. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Δασικής Υπηρεσίας, διαβεβαιώνοντας πως η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους πληγέντες μέσω της κρατικής αρωγής.