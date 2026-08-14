Σέρρες: Το “Μακάριο της Παναγίας” αναβιώνει στην Αγία Παρασκευή Σιδηροκάστρου

Στις πέντε τα ξημερώματα, όταν το Σιδηρόκαστρο Σερρών ακόμη κοιμάται, οι φωτιές ανάβουν στον περίβολο του ιερού ναού της Αγίας Παρασκευής. Τα καζάνια παίρνουν την θέση τους και οι εθελοντές πιάνουν δουλειά. ‘Αντρες και γυναίκες, αλλά και παιδιά, συμμετέχουν στην προετοιμασία ενός γεύματος που θα προσφερθεί λίγες ώρες αργότερα στους πιστούς. Οι ετοιμασίες ξεκινούν μέρες πριν και κορυφώνονται την παραμονή και ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Είναι το «Μακάριο της Παναγίας», ένα παραδοσιακό έθιμο που αναβιώνει φέτος για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά στον περικαλλή ναό της Αγίας Παρασκευής Σιδηροκάστρου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Το Σάββατο 15 Αυγούστου, στις 07:00, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αμέσως μετά, το φαγητό που θα έχει μαγειρευτεί από νωρίς στον προαύλιο χώρο του ναού θα ευλογηθεί και θα προσφερθεί στους πιστούς.

Το «Μακάριο της Παναγίας» είναι ένα παραδοσιακό γεύμα που συνδέεται με τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Στην αρχική του μορφή περιείχε σπασμένο σιτάρι και μοσχάρι ή κοτόπουλο, τα οποία σιγοβράζονταν για ώρες. Σήμερα, στην Αγία Παρασκευή, παρασκευάζεται με μοσχάρι, χοιρινό και πατάτες, που μαγειρεύονται μαζί και στη συνέχεια μοιράζονται σε μερίδες.

Κάθε χρόνο προσφέρονται περισσότερες από 400 μερίδες, αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που ξεκινά από την παραμονή της γιορτής και κορυφώνεται από τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου. Πίσω από το γεύμα βρίσκονται οι εθελοντές και πολλές γυναίκες του Σιδηροκάστρου, που συμμετέχουν στην προετοιμασία και στη διανομή.

Ο πάντα δραστήριος εφημέριος του ναού, π. Παύλος Παπαδόπουλος, έχει συνδέσει την προσπάθεια αυτή με τη διατήρηση της παράδοσης και την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνει πως «η αναβίωση του εθίμου συνεχίζεται με πίστη και αγάπη», ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει για τον ίδιο η συμβολή ανθρώπων που προσφέρουν εθελοντικά, χρόνο και εργασία, ώστε το έθιμο να παραμένει ζωντανό.

«Με την ευλογία και την προτροπή του Σεβασμιοτάτου ποιμενάρχου μας, του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου», επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο π. Παύλος, «η παράδοση συνεχίζεται, διατηρώντας τη σύνδεσή της με τις προηγούμενες γενιές. Χωρίς να μένει μόνο ως μια ανάμνηση του παρελθόντος, μεταφέρεται μέσα από την πράξη, από τα χέρια εκείνων που μαγειρεύουν μέχρι τα παιδιά που συμμετέχουν στην προετοιμασία».

Μετά τη Θεία Λειτουργία, τα μεγάλα τραπέζια στήνονται έξω από τον ναό. Οι πιστοί συγκεντρώνονται στον μικρό ελαιώνα δίπλα στην εκκλησία και μοιράζονται το ίδιο γεύμα. Εκεί, μέσα στην φύση, σε μια διαφορετική εικόνα του Δεκαπενταύγουστου, η θρησκευτική γιορτή συναντά την καθημερινότητα μιας κοινότητας που επιμένει να κρατά ζωντανό ένα έθιμο.

Ίσως, αυτή να είναι η ουσία του «Μακαρίου της Παναγίας». Όχι μόνο ένα παραδοσιακό φαγητό που προσφέρεται μετά την Θεία Λειτουργία, αλλά μια αφορμή για να συναντηθούν οι γενιές, να συνεργαστούν και να μεταφέρουν μια παράδοση από τους παλαιότερους στους νεότερους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ