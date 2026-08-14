Μεγάλη επιχείρηση το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για την υποδοχή 196 απεγκλωβισμένων από τη φωτιά στη Σίβηρη

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευσε το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «SPEEDRUNNER JET», μεταφέροντας με ασφάλεια 196 άτομα τα οποία απεγκλώβισε το Λιμενικό Σώμα από την παραλία της Σίβηρης Χαλκιδικής, κατά την εσπευσμένη εκκένωση του οικισμού λόγω της μεγάλης και επικίνδυνης πυρκαγιάς.

Με την άφιξη του πλοίου, ενεργοποιήθηκε αμέσως ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) να αναλαμβάνει τη συνολική μέριμνα για τους πληγέντες.

Άμεση περίθαλψη και πρώτες βοήθειες

Στην προβλήτα του λιμανιού βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ισχυρές δυνάμεις εθελοντικών οργανώσεων για τη στήριξη των πολιτών.

Έπειτα από κάλεσμα της Περιφέρειας, το Υγειονομικό Τμήμα του Ο.Φ.Κ.Α.Θ., σε συνεργασία με την Π.Κ.Μ., συνέδραμε ενεργά στην καταγραφή των καταφθανόντων και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών. Παράλληλα, στο σημείο επιχείρησαν 19 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έτοιμοι να καλύψουν κάθε άμεση υγειονομική ή άλλη ανάγκη που διαπιστώθηκε κατά την αποβίβαση.

Δωρεάν μεταφορά και φιλοξενία σε ξενοδοχεία

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, η Περιφέρεια μερίμνησε άμεσα για τη διαμονή των 196 απεγκλωβισμένων.

Σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., λεωφορεία περίμεναν στο λιμάνι για να μεταφέρουν τους πολίτες σε ξενοδοχεία της πόλης, έπειτα από σχετική συνεννόηση με τους ξενοδόχους της Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη, ενώ συνεχάρη το προσωπικό της Πυροσβεστικής και τους εθελοντές για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, τονίζοντας πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας, όπως πράττει εδώ και 74 χρόνια.