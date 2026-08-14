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Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Γαλατάς – Επιχειρούν και 2 αεροσκάφη

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Φωτιά

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