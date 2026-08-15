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Σοκαριστικό βίντεο από την Πάρο: Οδηγός ταξί γρονθοκοπεί ηλικιωμένο

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THESTIVAL TEAM

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Ένα ιδιαίτερα έντονο περιστατικό που σημειώθηκε στην Πάρο καταγράφηκε σε βίντεο και τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο φαίνεται οδηγός ταξί να διαπληκτίζεται με ηλικιωμένο άνδρα, με την κατάσταση να ξεφεύγει και τον οδηγό να κινείται επιθετικά εναντίον του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα social media, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η αντιπαράθεση, ούτε τι είχε προηγηθεί πριν από την έναρξη της καταγραφής.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Πάρος

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