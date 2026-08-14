Φωτιά στη Χαλκιδική: Χειροπέδες σε δύο άτομα για την επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του MEGA εν ώρα ρεπορτάζ

Σε συλλήψεις δύο ανδρών και σε ταυτοποίηση ενός ακόμα συνεργού τους, προχώρησε σήμερα η ΕΛ.ΑΣ στη Χαλκιδική, μετά την χθεσινή επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του MEGA κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη φωτιά στη Σίβηρη.

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν είναι 39 ετών και κατηγορούνται για τα αδικήματα της κλοπής, παράνομης βίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, ενώ ο συνεργός τους που ταυτοποιήθηκε είναι 38 ετών.

Τέλος, οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

“Συνελήφθησαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας, δύο ημεδαποί άνδρες για τα αδικήματα της κλοπής, παράνομης βίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, πράξεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμα συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, χθες 13 Αυγούστου 2026, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν συνεργείο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε ειδησεογραφικά πυρκαγιά που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, και τους αφαίρεσαν ένα μικρόφωνο, ενώ παράλληλα τους απείλησαν και τους εξύβρισαν, προκαλώντας επιπλέον φθορές στο κινητό γυναίκας δημοσιογράφου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής”.