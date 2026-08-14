Δήμος Κασσάνδρας: Αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου λόγω της πυρκαγιάς στη Σίβηρη

Στην αναστολή όλων των εκδηλώσεων που ήταν προγραμματισμένες για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου προχωράει ο Δήμος Κασσάνδρας, μετά την χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος, “στην παρούσα συγκυρία, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει ότι, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πυρκαγιά στην περιοχή, αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.

Στην παρούσα συγκυρία, απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία των δυνάμεων και των υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιοχή.

Παρακαλούνται όλοι να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ο Δήμος Κασσάνδρας ευχαριστεί για την κατανόηση και τη συνεργασία όλων”.