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Μάρα Ζαχαρέα: Η αγκαλιά με τον Θεόδωρο Ρουσσόπουλο στην Πάρο – Η σπάνια φωτογραφία στο Instagram

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THESTIVAL TEAM

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Διακοπές στην Πάρο απολαμβάνουν τις τελευταίες εβδομάδες η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσσόπουλος και η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε μία σπάνια φωτογραφία με τον σύζυγό της στο Instagram.

Την Πέμπτη (13.08.2026) η Μάρα Ζαχαρεά ανέβασε μία καλοκαιρινή πόζα, στην οποία αγκαλιάζει τρυφερά τον Θεόδωρο Ρουσσόπουλο και χαμογελούν μαζί στον φωτογραφικό φακό.

«Κάθε Αύγουστο μαζί, εδώ και χρόνια…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μάρα Ζαχαρέα.

«Ο Θόδωρος έχει πολλά χαρίσµατα ως άνθρωπος και επιπροσθέτως είναι εξαιρετικός πατέρας. Όταν έχεις καταλάβει ότι βρήκες τον άνθρωπο που θέλεις να είναι ο βασικός συνοδοιπόρος της ζωής σου, ό,τι και να έρθει στον δρόµο ξέρεις ότι θα ξεπεραστεί», είχε εξομολογηθεί η Μάρα Ζαχαρέα για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το ζευγάρι στις 13 Σεπτεμβρίου 2025 έκλεισε 33 χρόνια γάμου και η Μάρα Ζαχαρέα είχε κάνει μία σχετική ανάρτηση στο Instagram και αναφέρθηκε στο σημαντικό αυτό γεγονός της ζωής του.

«Είμαστε καλά με τον Θεόδωρο. Και εμένα μου κάνει εντύπωση μερικές φορές, ειδικά όταν βλέπω γύρω μου τι γίνεται. Λέω, εντάξει, καλά τα καταφέραμε», είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό η Μάρα Ζαχαρέα σε άλλη συνέντευξή της.

Μάρα Ζαχαρέα

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