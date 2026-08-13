Μαρία Εκμετσίογλου: Πέρασα δύσκολα, λόγω πνευμονίας έμεινα 12 μέρες στο νοσοκομείο

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Μαρία Εκμετσίογλου και μίλησε για μία περιπέτεια υγείας που πέρασε τον φετινό χειμώνα και αναγκάστηκε να μείνει για 12 μέρες στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Η γνωστή σεφ αναφέρθηκε και στις διακοπές που κάνει αυτό διάστημα στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι γράφει ένα νέο βιβλίο. Το βιβλίο που γράφει η Μαρία Εκμετσίογλου είναι αφιερωμένο στη ζωή στην Κωνσταντινούπολη, όπως είπε στον Ανδρέα Θεοδώρου και στο “Λοιπόν”.

«Τώρα βρίσκομαι σε ένα ωραίο σκάφος και αρμενίζουμε στο Αιγαίο με την παρέα μου. Τα παιδιά μου εργάζονται, γιατί είναι σεζόν και πρέπει να δουλέψουν. Η μαμά ταξιδεύει», δήλωσε η Μαρία Εκμετσίογλου.

«Τον χειμώνα τον πέρασα δύσκολα, λόγω πνευμονίας. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά και υποσχέθηκα στον εαυτό μου αυτό το ταξίδι όταν ήμουν στο νοσοκομείο. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω και πέρυσι, αλλά λόγω εργασιών το ανέβαλα», εξομολογήθηκε η γνωστή σεφ.

«Έμεινα 12 ημέρες στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έκανα έναν μήνα θεραπεία στο σπίτι. Στο νοσοκομείο είχα 40 πυρετό και δεν μπορούσα να σκεφτώ ή να κάνω τίποτα. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, δεν είχα ούτε τη δύναμη να δω ταινία, παρότι είμαι φανατική του κινηματογράφου. Βλέπω συνέχεια Netflix. Το μόνο που έκανα ήταν να φωνάξω μια κοπέλα να έρθει στο σπίτι και ξεκίνησα ένα νέο βιβλίο.

Δεν μπορούσα να γράψω εγώ και έγραφε εκείνη για μένα. Αυτή τη φορά είναι ένα διαφορετικό βιβλίο, αφιερωμένο στη ζωή στην Κωνσταντινούπολη. Το μυθιστόρημα που έχω γράψει βρίσκεται στον εκδότη μου, στις εκδόσεις “Πεδίο”, και τώρα γράφω αυτό που μιλάει για την Κωνσταντινούπολη όπως τη γνώρισα εγώ. Δεν είναι βιογραφία, αλλά γίνεται πολύ ωραίο», αποκάλυψε ακόμα η Μαρία Εκμετσίογλου.