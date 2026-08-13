Ο απίθανος λόγος που κάποιοι αντέχουν περισσότερο το στρες

Φαντάσου το εξής: Η πτήση σου μόλις ακυρώθηκε. Στην ουρά για το ταμείο, ο διπλανός σου κοντεύει να πάθει νευρικό κλονισμό, ενώ εσύ παραμένεις ατάραχη/ος, κοιτάζοντας απλά το ρολόι σου. Η ταλαιπωρία είναι ακριβώς η ίδια, αλλά ο εγκέφαλος και το σώμα σας αντιδρούν εντελώς διαφορετικά.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Μέχρι σήμερα γνώριζες ότι τα γονίδια, η προσωπικότητα και οι εμπειρίες σου καθορίζουν την αντοχή σου στο στρες και το άγχος. Νέα επιστημονικά δεδομένα όμως αποκαλύπτουν έναν απρόσμενο σύμμαχο που αλλάζει τα πάντα: το μικροβίωμα του εντέρου σου.

Πώς η υγεία του εντέρου συνδέεται με καλύτερη απόκριση στο στρες

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurobiology of Stress φέρνει στο φως κάτι εντυπωσιακό: όσο μεγαλύτερη ποικιλία μικροοργανισμών έχεις στο έντερό σου, τόσο πιο έντονα, αλλά και αποτελεσματικά αντιδρά το σώμα σου στο απότομο, οξύ στρες.

Όπως εξηγεί ο Thomas Karner, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το έντερο και ο εγκέφαλος βρίσκονται σε συνεχή «ανοιχτή ακρόαση» μέσω του άξονα εντέρου- εγκεφάλου. Το μικροβίωμα του εντέρου και οι ενώσεις που παράγει επηρεάζουν άμεσα το πώς το σύστημα στρες του οργανισμού ανταποκρίνεται στις προκλήσεις, ενώ παράλληλα το ίδιο το στρες μπορεί να αλλάξει τη σύνθεση του μικροβιώματος, δημιουργώντας μια αμφίδρομη σχέση.

Η παγίδα της κορτιζόλης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με μεγαλύτερη βακτηριακή ποικιλία εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες) μετά από ένα απότομο στρεσογόνο ερέθισμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν διαχειρίζονται σωστά την κατάσταση. Αντίθετα, δείχνει ότι ο οργανισμός τους κινητοποιείται αμέσως για να αντιμετωπίσει την πρόκληση.

Σκέψου μια ζέβρα στη σαβάνα που τρέχει να ξεφύγει από ένα λιοντάρι. Στο οξύ και σύντομο στρες, το σώμα εκτοξεύει ενέργεια και εστιάζει την προσοχή του για να επιβιώσει — μια αντίδραση απόλυτα προσαρμοστική και ωφέλιμη. Το πρόβλημα ξεκινά στο χρόνιο στρες, όταν ο «συναγερμός» μένει αναμμένος για μέρες ή μήνες λόγω προθεσμιών, οικονομικών ανασφαλειών ή συνεχούς άγχους.

Ενώ το χρόνιο στρες εξαντλεί το ανοσοποιητικό, τον εγκέφαλο και το έντερο, ένα ποικιλόμορφο μικροβίωμα φαίνεται πως λειτουργεί σαν «ασπίδα», κάνοντας τον οργανισμό σου πιο ανθεκτικό σε αυτές τις παρατεταμένες αναταράξεις.

Το παζλ της ανθεκτικότητας: Τι άλλο καθορίζει τις αντοχές σου στο άγχος;

Φυσικά, το έντερο είναι ένα μόνο κομμάτι του παζλ. Η συνολική σου αντοχή στο άγχος διαμορφώνεται από ένα συνδυασμό παραγόντων:

Γονίδια & επιγενετική: Η κληρονομικότητα επηρεάζει το πόσο ευαίσθητο είναι το νευρικό σου σύστημα. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι τραυματικές εμπειρίες μπορούν να αφήσουν επιγενετικά αποτυπώματα στον τρόπο που εκφράζονται τα γονίδιά σου.

Η κληρονομικότητα επηρεάζει το πόσο ευαίσθητο είναι το νευρικό σου σύστημα. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι τραυματικές εμπειρίες μπορούν να αφήσουν επιγενετικά αποτυπώματα στον τρόπο που εκφράζονται τα γονίδιά σου. Βιώματα & εκπαίδευση: Αν δεις κάποιον να λιποθυμά, μπορεί να πανικοβληθείς. Ένας γιατρός όμως, λόγω εμπειρίας, θα παραμείνει ψύχραιμος γιατί γνωρίζει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.

Αν δεις κάποιον να λιποθυμά, μπορεί να πανικοβληθείς. Ένας γιατρός όμως, λόγω εμπειρίας, θα παραμείνει ψύχραιμος γιατί γνωρίζει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση. Προσωπικότητα: Άνθρωποι με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού τείνουν να αντιδρούν πιο έντονα στις καθημερινές δυσκολίες, ενώ όσοι είναι πιο οργανωτικοί, εξωστρεφείς και ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες εμφανίζουν μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα.

Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό γονίδιο, χαρακτηριστικό προσωπικότητας ή βακτήριο που να καθορίζει αν θα λυγίσεις υπό πίεση. Η αντίδρασή σου στο στρες είναι μια σύνθετη χορογραφία ανάμεσα στον εγκέφαλο, το σώμα, τις εμπειρίες σου και τα εκατομμύρια μικρόβια που φιλοξενείς στο έντερό σου.

Πηγή: ladylike.gr