Στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά ο Κωννσταντίνος Τασούλας για τον Δεκαπενταύγουστο

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας, θα βρεθεί το Σάββατο 15 Αυγούστου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στις 10:00 το πρωί στο ιστορικό προσκύνημα του ποντιακού ελληνισμού στις πλαγιές του Βερμίου, όπου θα παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία και θα συμμετάσχει στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης.