MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Συνελήφθη 65χρονος απο το λιμενικό για περίπτωση απάτης

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας 65χρονος συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών για απάτη.

Συγκεκριμένα, ο 65χρονος είχε προβεί σε εκμετάλλευση του τεχνητού λιμένα Γλαρόκαβου του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής με αμοιβή για ίδιον όφελος, επιτρέποντας την προσέγγιση και τον ελλιμενισμό των εισερχόμενων σκαφών.

Με τον τρόπο αυτό προκαλούσε την εσφαλμένη εντύπωση ότι διαχειριζόταν και εκμεταλευόταν ο ίδιος το τεχνητό λιμάνι, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στον χώρο διαμονής του 65χρονου, στον Γλαρόκαβο, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις φιάλες καταδύσεων, δύο εξωλέμβιοι κινητήρες και το χρηματικό ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα ευρώ.

Προανάκριση διενεργείται από το Β΄ Λιμενικό Τμήμα των Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Γροιλανδία: Δεν θα γίνει γεώτρηση πετρελαίου τον χειμώνα, δήλωσε η κυβέρνηση

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Τι πληρώνεται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

ΥΠΑΑΤ: Νέο σύστημα παρακολούθησης για 10.743 σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας – Επένδυση 62,1 εκατ. ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Το νέο πακέτο για τα ακίνητα: Τι εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ανατροπή και πρόκριση ψάχνει απόψε ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ – Πάνε για βασικοί Γιαννούλης – Σορετίρε

ΣΧΕΣΕΙΣ 17 ώρες πριν

Τα τέσσερα στάδια μιας σχέσης σύμφωνα με τους relationship expert