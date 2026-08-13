Δ. Νεάπολης-Συκεών: 728 υποθέσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων διαχειρίστηκαν σε 19 μήνες

Με 728 υποθέσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων να έχουν περάσει από τη διαδικασία ελέγχου και διαχείρισης μέσα σε μόλις 19 μήνες, συνεχίζεται με συνέπεια και συστηματικότητα η προσπάθεια της αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα στις γειτονιές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, η αρμόδια υπηρεσία κατέγραψε, διερεύνησε και διαχειρίστηκε συνολικά 728 περιπτώσεις, οι οποίες εντοπίστηκαν είτε έπειτα από αναφορές και καταγγελίες πολιτών είτε στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιούν τα στελέχη της.

Η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων δεν αποτελεί μόνο ζήτημα εικόνας της πόλης. Συνδέεται με την προστασία της δημόσιας υγείας, την οδική ασφάλεια, την καθαριότητα και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα απελευθερώνει πολύτιμες θέσεις στάθμευσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του δήμου.

657 οχήματα μετακινήθηκαν από τους ιδιοκτήτες

Από τις 728 υποθέσεις, στις 657 περιπτώσεις οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες προχώρησαν στη μετακίνηση των οχημάτων τους, μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες και ειδοποιήσεις της υπηρεσίας, ενώ, παράλληλα, 63 εγκαταλελειμμένα οχήματα απομακρύνθηκαν αναγκαστικά από τις υπηρεσίες του δήμου και οδηγήθηκαν σε αδειοδοτημένη εταιρεία ανακύκλωσης και στο Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, τα στελέχη της υπηρεσίας τοποθέτησαν 481 προειδοποιητικά αυτοκόλλητα σε οχήματα που κρίθηκαν ως εγκαταλελειμμένα, ενώ απεστάλησαν 290 συστημένες ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες τους, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες. Σε 8 περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η υπηρεσία δεν είχε αρμοδιότητα επέμβασης, καθώς τα συγκεκριμένα οχήματα βρίσκονταν είτε σε ιδιωτικούς χώρους είτε εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου.

«Κάθε όχημα που απομακρύνεται σημαίνει χώρο που επιστρέφει στη γειτονιά»

Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Ζαρίφης «κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα που απομακρύνεται σημαίνει έναν δημόσιο χώρο που επιστρέφει στη γειτονιά και στους πολίτες, περισσότερη ασφάλεια, καθαριότητα και πολύτιμες θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την προσπάθεια η συνεργασία των δημοτών είναι ιδιαίτερα σημαντική, συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ποιότητας ζωής στις γειτονιές του δήμου μας και τους καλούμε να συνεχίσουν να μας ενημερώνουν όπου εντοπίζουν αντίστοιχες περιπτώσεις».

Οι αναφορές των πολιτών μπορούν να γίνονται είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω της πλατφόρμας NOVOVILLE, και συμβάλλουν καθοριστικά στον ταχύτερο εντοπισμό των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.