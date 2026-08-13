Υπάρχει ο έρωτας με την πρώτη ματιά: Τι λέει η επιστήμη

Ο έρωτας με την πρώτη ματιά αποτελεί μία από τις πιο διαχρονικές ρομαντικές ιδέες. Αν και έχει εμπνεύσει αμέτρητες ταινίες, βιβλία και τραγούδια, οι επιστήμονες εξακολουθούν να εξετάζουν αν πρόκειται για πραγματική αγάπη ή για μια στιγμιαία, έντονη έλξη.

Μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Groningen στην Ολλανδία επιχείρησε να δώσει την απάντηση. Οι ερευνητές ανέλυσαν ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν σχεδόν 400 άνδρες και γυναίκες για άτομα που είχαν γνωρίσει πρόσφατα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς ερωτικούς συντρόφους. Παρότι αρκετοί συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ένιωσαν «έρωτα με την πρώτη ματιά», τα ευρήματα έδειξαν πως αυτό που βίωσαν είχε μεγαλύτερη σχέση με την έντονη σωματική έλξη, παρά με την αγάπη.

Επιπλέον, κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν αποδείχθηκε αμοιβαίο, κάτι που ίσως απογοητεύσει τους πιο ρομαντικούς. Τι συμβαίνει, όμως, στον εγκέφαλό μας όταν νιώθουμε αυτή την άμεση έλξη;

Σύμφωνα με ανθρωπολόγο και συγγραφέα, η έντονη έλξη ενεργοποιεί την απελευθέρωση ντοπαμίνης, του νευροδιαβιβαστή που συνδέεται με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή, αλλά και της νορεπινεφρίνης, μιας ορμόνης που μας κάνει να νιώθουμε ενθουσιασμό και ευφορία.

Παράλληλα, αυξάνονται επίπεδα της σεροτονίνης, μιας ορμόνης που επηρεάζει τη διάθεση και την όρεξη, γεγονός που φαίνεται να ενισχύει την έντονη προσκόλληση και τον ενθουσιασμό των πρώτων σταδίων του έρωτα. Αν η σχέση εξελιχθεί και υπάρξει σωματική οικειότητα, τότε απελευθερώνεται και η ωκυτοκίνη, η γνωστή «ορμόνη της αγκαλιάς», η οποία ενισχύει το αίσθημα οικειότητας, εμπιστοσύνης και συναισθηματικού δεσμού ανάμεσα στους 2 ανθρώπους.

Τι γίνεται όμως αν η έλξη δεν είναι αμοιβαία;

Μπορείς να κάνεις κάποιον/α να σε ερωτευτεί; Ή, αν βρίσκεσαι ήδη σε μια μακροχρόνια σχέση, να αναζωπυρώσεις τη σπίθα μεταξύ σας; Σύμφωνα με μια μελέτη του 1997, η απάντηση ίσως είναι θετική. Το πείραμα βασίζεται σε 36 ερωτήσεις που γίνονται σταδιακά όλο και πιο προσωπικές. Από το αν θα ήθελες να γίνεις διάσημος μέχρι το τι θα άλλαζες στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσες. Αφού οι 2 άνθρωποι ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, καλούνται να κοιταχτούν σιωπηλά στα μάτια για 4 λεπτά.

Η ίδια η Mandy Len Catron, που δοκίμασε τη μέθοδο, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι λένε πως τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Όμως, αυτό που έκανε τη στιγμή τόσο ξεχωριστή δεν ήταν μόνο ότι έβλεπα πραγματικά έναν άλλον άνθρωπο, αλλά ότι έβλεπα κάποιον να με βλέπει πραγματικά». Και αυτό δείχνει ότι ίσως, τελικά, η ουσιαστική σύνδεση να ξεκινά από το να νιώθεις ότι ο άλλος σε κοιτάζει με αληθινό ενδιαφέρον.

Πηγή: ladylike.gr