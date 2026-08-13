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Επιχείρηση διάσωσης για τέσσερις κολυμβητές στο Ρίο, τους περισυνέλλεξαν φέρι μποτ και φουσκωτό – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου για τέσσερις κολυμβητές, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση από την ακτή και αδυνατούσαν να επιστρέψουν.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι τέσσερις κολυμβητές, καλούσαν σε βοήθεια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή.

Φέρι μποτ της πορθμειακής γραμμής Ρίου-Αντιρρίου έσπευσε προς το σημείο και κατάφερε να περισυλλέξει δύο από αυτούς. Για τους άλλους δύο κινητοποιήθηκε φουσκωτό σκάφος ξενοδοχείου της περιοχής το οποίο τους μετέφερε σε ασφαλές σημείο.

Και οι τέσσερις είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή συνέβαλαν στο να απομακρυνθούν σε τόσο μεγάλη απόσταση από την ακτή.

Δείτε βίντεο:

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