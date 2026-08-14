Με Άγγλο διαιτητή η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Μπραν – Ποιος ορίστηκε στην Τούμπα

Δύο «τελικούς» θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπραν, αφού γνώρισε τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ χθες στις Βρυξέλλες.

Οι Νορβηγοί απέκλεισαν με μεγάλη ανατροπή τον Απόλλωνα Λεμεσού μέσα στην Κύπρο και πλέον θα αντιμετωπίσουν ξανά τον ΠΑΟΚ, όπως πέρσι στη League Phase του Europa League.

Όπως γνωστοποίησε σήμερα η UEFA, ο πρώτος αγώνας της Τούμπας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στις 20:45, ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Μπραν (27/08) στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Οι διαιτητές των αγώνων

Στον αγώνα της Τούμπας, πρώτος διαιτητής θα είναι ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε, με τους Νέλσον Περέιρα – Φραντσίσκο Περέιρα ως βοηθούς. Ο Γκουέλιο θα είναι ο 4ος, με τους Μέλο-Εστέβες στην αίθουσα του VAR.

Όσον αφορά τη ρεβάνς, ο Άγγλος Τζον Μπρουκς θα είναι ο πρώτος διαιτητής, με βοηθούς τους Ντέιβις και Άντρομπας. 4ος διαιτητής θα είναι ο Μπράμολ, με τους Ίνγκλαντ-Χάουαρντ να είναι υπεύθυνοι στο VAR.

Πηγή: sdna.gr