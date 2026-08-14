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Στους οχτώ οι τραυματίες από το σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα – Δείτε εικόνες από το σημείο

Intime
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή μιας νταλίκας και τριών Ι.Χ. σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης του Ακτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα, κανένας από τους τραυματίες δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο όλοι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε ενώ η κυκλοφορία προς τη σήραγγα είχε διακοπεί προσωρινά εξαιτίας μηχανικής βλάβης που είχε παρουσιάσει άλλο όχημα στο εσωτερικό της. Λόγω της διακοπής, Ι.Χ. αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης, περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, διερχόμενη νταλίκα δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πρώτο από τα οχήματα που βρίσκονταν σε αναμονή.

Ακολούθησε αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Από τα Ι.Χ., το ένα έφερε ρουμανικές πινακίδες, το δεύτερο ιταλικές και το τρίτο ελληνικές, ενώ Έλληνας είναι ο οδηγός του φορτηγού. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν μεγάλη, με τα επιβατικά αυτοκίνητα να υφίστανται πολύ σοβαρές υλικές ζημιές και συντρίμμια να διασκορπίζονται στο οδόστρωμα.

Οκτώ άτομα στο νοσοκομείο

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν συνολικά οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και δύο τουλάχιστον μικρά παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η ιατρική αξιολόγησή τους.

Στο σημείο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας έσπευσαν στην περιοχή, ενώ συνολικά τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών.

Δείτε εικόνες του onprevezanews από το σημείο:

Πρέβεζα Τροχαίο

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