Χαρακόπουλος: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι αντικειμενικά εφικτός

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ΝΔ, έπειτα από επτά χρόνια εξουσίας, εξακολουθεί να είναι μακράν το πρώτο κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μετρήσεις για την καταλληλότητα του πρωθυπουργού, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου και αποδεικνύει δύο πράγματα: Αφενός, την απουσία εμπιστοσύνης των πολιτών προς την αντιπολίτευση, που εμφανίζεται κατακερματισμένη, χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα. Αφετέρου, την αποδοχή του κυβερνητικού έργου και την αίσθηση ασφάλειας σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι αντικειμενικά εφικτός». Αυτά υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ., Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή».

Αναφερόμενος στα δύο στοιχεία που, κατά τη γνώμη του, θα κλειδώσουν μια τρίτη αυτοδύναμη νίκη της ΝΔ, τόνισε: «Είναι η επιτυχία του κυβερνητικού έργου στην τελευταία στροφή πριν από την εκλογική αναμέτρηση, αλλά και η αύξηση της συσπείρωσης των ψηφοφόρων μας προ της κάλπης, έχοντας μπροστά τους απειλητικό το φάσμα της ακυβερνησίας».

Ο κ. Χαρακόπουλος σημείωσε ακόμη ότι «η μάχη της καθημερινότητας των πολιτών πρέπει να κερδηθεί, εν μέσω πρωτοφανών πιέσεων που ασκούν οι διεθνείς αναταράξεις», ενώ ενόψει της ΔΕΘ σημείωσε: «Μακριά από τους τυχάρπαστους και καταστροφικούς λαϊκισμούς -που επανεμφανίζονται με άλλο όνομα- η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει έναν δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει την αύξηση του κοινωνικού μερίσματος».

Τέλος, ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε: «Η χώρα, για να διατηρήσει την πορεία ανάπτυξης και ασφάλειας, πρέπει να έχει σταθερή, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η ακυβερνησία και η πολιτική αβεβαιότητα πλήττουν την οικονομία αλλά και το ειδικό βάρος της χώρας, κάτι που μπορεί να έχει ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες σε ένα διεθνές περιβάλλον με πολέμους, κρίσεις και αναθεωρητικές δυνάμεις που καιροφυλακτούν».