Δύσκολη νύχτα στη Χαλκιδική – Πυροσβεστική και Αστυνομία κράτησαν μακριά από τα σπίτια τις φλόγες και τους κλέφτες – Βίντεο

Με τη μάνικα ανά χείρας ξημέρωσαν οι 155 πυροσβέστες που συμμετέχουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Μπορεί από νωρίς το βράδυ να είχαν εξουδετερωθεί όλα τα πύρινα μέτωπα, ωστόσο, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις δεν επέτρεψαν κανέναν εφησυχασμό. Ήδη μια μεγάλη έκταση αρκετών στρεμμάτων είχε γίνει στάχτη από τη φωτιά που ξέσπασε στις 2 μετά το μεσημέρι της Πέμπτης.

Όλα τη νύχτα εκατοντάδες μικροεστίες σιγοέκαιγαν μέσα στις καμένες εκτάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί κατά μήκος της ζώνης ασφαλείας που είχαν δημιουργήσει από το απόγευμα, ενώ οχήματα της Πυροσβεστικής περιπολούσαν εντός της δασικής έκτασης.

Ολονύκτιο ήταν και το έργο των σκαπτικών μηχανημάτων που δημιουργούσαν ζώνες πυροπροστασίας μέσα στο πευκοδάσος της Κασσάνδρας, ανάμεσα στην Κασσανδρεία και τη Σίβηρη.

Επί ποδός και η Αστυνομία

Το ενδεχόμενο να μπούνε επιτήδειοι στον πειρασμό να επισκεφθούν τα άδεια σπίτια της Σίβηρης κράτησε ξάγρυπνους τους δεκάδες αστυνομικούς που περιφρουρούσαν μέχρι το πρωί τον οικισμό. Τις αστυνομικές δυνάμεις συντόνιζε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Γιώργος Παπαδόπουλος.

Δείτε βίντεο του thestival.gr από τις καμένες εκτάσεις του δάσους της Κασσάνδρας: