Στη Λάρισα έφτασαν οι καπνοί από τη φωτιά στην Χαλκιδική – Δείτε δορυφορικές εικόνες

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν στείλει τον καπνό από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από το μέτωπο, δείχνουν οι πρώτες δορυφορικές εικόνες.

Τα δεδομένα από τις εικόνες του γεωστατικού δορυφόρου Meteosat-12 απεικονίζουν τη προσεγγιστική θέση της θερμικής εστίας της πυρκαγιάς αλλά και τον καπνό στις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης, αναφέρει το meteo.gr

Ο καπνός εκτείνεται περίπου ως τη Λάρισα, διανύοντας μια απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στη φωτογραφία παρακάτω παρουσιάζεται τμήμα της υπό ανάπτυξη εφαρμογής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, όπου σημειώνονται τα θερμικά στίγματα του τελευταίου εικοσιτετραώρου (κίτρινες κουκίδες) με σχετικά μεγάλη χωρική ακρίβεια, όπως αυτά καταγράφονται από κατάλληλα όργανα δορυφόρων πολικής τροχιάς.

Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η συνεχής παρατήρηση των δασικών πυρκαγιών, συνδυάζοντας τη «μεγάλη εικόνα» των γεωστατικών δορυφόρων με την «αυξημένη ακρίβεια» των δορυφόρων πολικής τροχιάς.