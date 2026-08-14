Φωτιά στη Χαλκιδική: Μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών – Συναγερμός για αναζωπυρώσεις, κλειστός ο δρόμος προς Φούρκα

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες, μαζί με πολλά οχήματα και εθελοντές, παρέμειναν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο μέτωπο, ενώ μηχανήματα της Περιφέρειας συνέβαλαν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και στον περιορισμό της φωτιάς.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε περίπου στις 3:00 το μεσημέρι, προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές ενεργοποίησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σιβηρία και τη Φούρκα προς ασφαλέστερες περιοχές.

Η εκκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παράλληλα, οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών δια θαλάσσης. Σκάφη του Λιμενικού αλλά και ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ζημιές έχουν υποστεί κατοικίες στον οικισμό Ναυτίλος, ενώ η ακριβής εικόνα των καταστροφών αναμένεται να αποτυπωθεί μετά την πλήρη πρόσβαση των συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των εναέριων μέσων, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού μέχρι αργά το απόγευμα, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν από τη νύχτα.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασσάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες περιμένουν το «πράσινο φως» από τις αρχές προκειμένου να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν την κατάσταση των κατοικιών και των περιουσιών τους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς στην περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές διάσπαρτες εστίες και πνέουν άνεμοι, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.