Φωτιά στη Σίβηρη: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Βίντεο του Λιμενικού από τον απεγκλωβισμό των πολιτών

Μπορεί η εικόνα της φωτιάς στην Χαλκιδική να είναι πλέον πολύ καλύτερη, όμως οι φλόγες που κατάπιαν μεγάλο μέρος πευκοδάσους στη Σίβηρη, άφησαν πίσω τους όχι μόνο φυσική καταστροφή αλλά και φθορές σε σπίτια και υποδομές, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σίβηρη της Χαλκιδικής προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, με τις εικόνες από τις καμένες εκτάσεις να είναι αποκαρδιωτικές, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Συγκεκριμένα στο πεδίο βρίσκονται και επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα.

Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν επίσης πυροσβέστες από τη Μολδαβία, ενώ σημαντική είναι η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας και της ΔΙΚΑΦΚΑ.

Δραματική επιχείρηση απομάκρυνσης από τη θάλασσα

Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες, μια μεγάλη επιχείρηση στήθηκε στη θάλασσα για την απομάκρυνση πολιτών και παραθεριστών από τις παραλίες της Σίβηρης και της Φούρκας.

Συνολικά περισυλλέγησαν 285 άτομα από την παραλία Σίβηρη και μεταφέρθηκαν στην Μαρίνα Σάνη, ενώ 196 άτομα επιβιβάστηκαν με τα μικρότερα σκάφη στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» ΝΠ 11886 και μεταφέρονται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού με απόλυτη ασφάλεια.

Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες έπρεπε να εγκαταλείψουν τις περιοχές που απειλούνταν και να μεταφερθούν μακριά από το πύρινο μέτωπο.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων χρειάστηκε να παρέμβουν και διασώστες του ΕΚΑΒ. Δύο πυροσβέστες χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες, με τον έναν να παρουσιάζει αδιαθεσία και τον δεύτερο να έχει υποστεί κάκωση στο κάτω άκρο, όταν έπεσε από σκάλα σε σκεπή σπιτιού.

Νωρίτερα, είχαν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν οργανωμένα προς Κασσάνδρεια, Σκιώνη και Μόλα Καλύβα.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι δυνάμεις παραμένουν στο πεδίο. Η προσοχή στρέφεται πλέον στις αναζωπυρώσεις, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι ζημιές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.