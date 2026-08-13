Εκτροχιάστηκε τρένο στην Αγγλία – Πολλοί τραυματίες και εικόνες χάους – Δείτε βίντεο

Τρένο εκτροχιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο ανατολικό Σάσεξ στην Αγγλία, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Το οκταβάγονο τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Haywards Heath και Lewes, βγήκε από τις ράγες περίπου στις 15:54, τοπική ώρα ενώ τα δρομολόγια αναμένεται να παραμείνουν ακυρωμένα έως τις 22:00.

A train has derailed near Lewes in Sussex, British Transport Police say. The force says it is "responding alongside paramedics and the fire service".



The derailment was described as "a very serious and developing incident" by a local MP. At least two people have been seriously… pic.twitter.com/1AbaIw4Fqw August 13, 2026

Τα τρία πίσω βαγόνια εκτροχιάστηκαν και ανατράπηκαν στο πλάι, με ένα από αυτά να γλιστρά εν μέρει στην πλαγιά. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι φέρεται να εγκλωβίστηκαν, ενώ άλλοι κατάφεραν να βγουν μόνοι τους. Πολλά ελικόπτερα και ασθενοφόρα μετέφεραν πολλούς τραυματίες, ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν επιβάτες πάνω στα αναποδογυρισμένα βαγόνια και διασώστες να τους απομακρύνουν.

Ένας πατέρας, που ταξίδευε με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του, υποστήριξε ότι είδε προειδοποίηση σε πινακίδα δίπλα στις γραμμές λίγο πριν το δυστύχημα. Άλλος επιβάτης περιέγραψε ότι το βαγόνι του εκτινάχθηκε «κάθετα προς τα πάνω» πριν πέσει ξανά με δύναμη.

Σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής φάνηκε να υπάρχει παραμόρφωση, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αιτία του εκτροχιασμού.