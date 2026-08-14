Εθελοντής πυροσβέστης για Σίβηρη Χαλκιδικής: “Η χειρότερη νύχτα της ζωής μου – Μας κυνηγούσε η φωτιά”

Ο εθελοντής πυροσβέστης Νίκος Νικολής από την εθελοντική ομάδα έρευνας & διάσωσης ΟΦΚΑΘ, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» τόνισε πως στην πυρκαγιά της Σίβηρης βίωσε στιγμές κόλασης.

«Η χειρότερη της ζωής μου», είπε ο κ.Νικολής περιγράφοντας τη νύχτα, που έζησε. «Μας κυνηγούσε η φωτιά. Με όλα τα παιδιά του ΟΦΚΑΘ ό,τι διαταγή είχαμε πάρει, την εκτελέσαμε κανονικότατα. Από ‘κει και πέρα, έχουμε να κοιμηθούμε 24 ώρες, ευελπιστούμε σε 1-2 ώρες να πάμε να ξεκουραστούμε. Οι φλόγες φούντωσαν ξαφνικά. Δεν ήξερες από πού έρχονταν. Ήταν η κόλαση», είπε χαρακτηριστικά και όπως τόνισε υπήρξαν στιγμές, που φοβήθηκε και για τη ζωή του.

«Μπορέσαμε να φύγουμε, μας ειδοποίησαν. Έπρεπε να φύγουμε σε δευτερόλεπτα. Όχι μόνο εμείς, και πολλοί άλλοι. Η φωτιά ερχόταν από παντού, γύριζε ο άνεμος και δεν ξέραμε πού να πάμε και τι να κάνουμε», ανέφερε, μεταξύ άλλων, για τις δύσκολες καταστάσεις, που βίωσαν όσοι επιχειρούσαν στο σημείο ενώ στο τέλος επισήμανε πως δε θα φύγουν από εκεί αν δεν σβήσουν τελείως οι φλόγες.