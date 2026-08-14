Αίτνα: Η ηφαιστειακή δραστηριότητα καθηλώνει τις πτήσεις στην Κατάνια – Συγκλονιστικές εικόνες από τα ποτάμια λάβας
Συνεχίζεται η έντονη δραστηριότητα που παρουσιάζει το ηφαίστειο της Αίτνας, προκαλώντας νέα προβλήματα στις πτήσεις από και προς τη Σικελία, στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου.
Η ηφαιστειακή τέφρα έχει επηρεάσει σοβαρά τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια, οδηγώντας τις τελευταίες ημέρες σε εκατοντάδες ακυρώσεις και εκτροπές.
Το ηφαίστειο της Αίτνας εξακολουθεί να εκλύει τέφρα, με αποτέλεσμα οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Κατάνια να παραμένουν σε αναστολή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία SAC, όλες οι αφίξεις στο πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ιταλίας θα έχουν ανασταλεί έως τις 02:00 τοπική ώρα.
Septième jour d'éruptions volcaniques sur l'île de Sicile— Brainless Partisans 🏴☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) August 13, 2026
🔹Pour la septième journée consécutive, les éruptions du volcan Etna paralysent les opérations de l'aéroport principal de Sicile, Catane-Fontanarosa.
🔹La piste de l'aéroport a été à nouveau fermée en raison des nuages… pic.twitter.com/7keLUmJFL9
🇮🇹 🌋 Tourists rush to Mount Etna as Italian volcano erupts
Spectacular images of lava flowing down the slopes of an erupting Mount Etna have drawn flocks of tourists to the volcano on the southern Italian island of Sicily. The tallest active volcano in Europe, Etna has been… pic.twitter.com/UfWujxUsok— AFP News Agency (@AFP) August 13, 2026
Η SAC κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και τη συγκέντρωση τέφρας στην ατμόσφαιρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λευκάδα: “Το σκάφος έμπαινε με μεγάλη ταχύτητα στο λιμάνι, του κόπηκε η ντίζα”, λέει μάρτυρας για το ιστιοφόρο που “καρφώθηκε” σε σκάφη
- Αίτνα: Η ηφαιστειακή δραστηριότητα καθηλώνει τις πτήσεις στην Κατάνια – Συγκλονιστικές εικόνες από τα ποτάμια λάβας
- Τροχαίο στη σήραγγα του Ακτίου: “Ήταν ένα τραγικό λάθος του οδηγού της νταλίκας”, λέει ο δήμαρχος Πρέβεζας