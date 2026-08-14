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Αίτνα: Η ηφαιστειακή δραστηριότητα καθηλώνει τις πτήσεις στην Κατάνια – Συγκλονιστικές εικόνες από τα ποτάμια λάβας

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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζεται η έντονη δραστηριότητα που παρουσιάζει το ηφαίστειο της Αίτνας, προκαλώντας νέα προβλήματα στις πτήσεις από και προς τη Σικελία, στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου.

Η ηφαιστειακή τέφρα έχει επηρεάσει σοβαρά τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια, οδηγώντας τις τελευταίες ημέρες σε εκατοντάδες ακυρώσεις και εκτροπές.

Το ηφαίστειο της Αίτνας εξακολουθεί να εκλύει τέφρα, με αποτέλεσμα οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Κατάνια να παραμένουν σε αναστολή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία SAC, όλες οι αφίξεις στο πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ιταλίας θα έχουν ανασταλεί έως τις 02:00 τοπική ώρα.

Η SAC κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και τη συγκέντρωση τέφρας στην ατμόσφαιρα.

Αίτνα

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