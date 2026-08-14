Σε συναγερμό η Θέουτα: Ισπανία και Μαρόκο θωρακίζουν τα σύνορα υπό τον φόβο νέου μεταναστευτικού κύματος

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Θέουτα, με Ισπανία και Μαρόκο να ενισχύουν δραστικά τη φύλαξη των συνόρων του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω φόβων για νέο μαζικό κύμα μετανάστευσης.

Χιλιάδες μέλη των ισπανικών και μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας αναπτύχθηκαν την Παρασκευή στην περιοχή, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν καλέσματα για νέα μαζική απόπειρα εισόδου στη Θέουτα.

Η κινητοποίηση των αρχών έρχεται μετά την πρωτοφανή άφιξη 72.000 μεταναστών στην ισπανική πόλη τον περασμένο μήνα. Αναρτήσεις που έχουν γίνει viral καλούν σε νέα μαζική διέλευση το Σάββατο 15 Αυγούστου, ημέρα εθνικής αργίας στην Ισπανία, με Μαδρίτη και Ραμπάτ να παρακολουθούν στενά τη διαδικτυακή δραστηριότητα και να συντονίζουν την αντίδρασή τους.

Ισχυρές δυνάμεις στα σύνορα

Το Μαρόκο έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας γύρω από τη συνοριακή πόλη Φνιντέκ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Ρασίντ Ελ Χάλφι, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι αρχές «λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε απόπειρας παράνομης διέλευσης».

Στην ισπανική πλευρά, οι δυνάμεις ασφαλείας στη Θέουτα ενισχύθηκαν με επιπλέον 300 αστυνομικούς και 2.000 στρατιώτες, καθώς οι αρχές επιχειρούν να θωρακίσουν τόσο τα χερσαία όσο και τα θαλάσσια σύνορα του θύλακα.

Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, μετέβη την Πέμπτη στη Θέουτα, όπου επιθεώρησε τις συνοριακές υποδομές και το νέο θαλάσσιο φράγμα που έχει τοποθετηθεί για να αποτρέπει απόπειρες εισόδου στην πόλη δια θαλάσσης.

Σκληρό μήνυμα από τη Μαδρίτη

Ο Γκράντε-Μαρλάσκα έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους σχεδιάζουν να επιχειρήσουν παράτυπη είσοδο στη Θέουτα και τη Μελίγια.

«Το κάνουμε αυτό για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε φιλοδοξεί να εισέλθει παράτυπα στη Θέουτα και τη Μελίγια», δήλωσε. «Κανείς τους δεν θα παραμείνει στη Θέουτα, κανείς τους δεν θα φτάσει στην Ιβηρική Χερσόνησο, κανείς τους δεν θα αποκτήσει νόμιμο καθεστώς», διαμήνυσε.

Η ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να αποτρέψει επανάληψη των γεγονότων του προηγούμενου μήνα και να καταστήσει σαφές ότι η είσοδος στους δύο αφρικανικούς θύλακες δεν θα αποτελέσει δίοδο προς την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η Θέουτα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης

Οι πληροφορίες για ενδεχόμενη νέα μαζική διέλευση έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις και εκτός Ισπανίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης.

Η συντηρητική υπουργός Ευρώπης, Ένταξης και Οικογένειας της Αυστρίας, Κλάουντια Μπάουερ, επικαλέστηκε την περασμένη εβδομάδα τις πληροφορίες για πιθανή μαζική κινητοποίηση στις 15 Αυγούστου, ζητώντας από τη Μαδρίτη να «ενισχύσει άμεσα και σημαντικά την προστασία των συνόρων στους αφρικανικούς θύλακές της και να διασφαλίσει ότι αυτή τη φορά θα αντέξει».

Και η Ρώμη επικαλείται τον κίνδυνο νέων αφίξεων

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Η Ρώμη επικαλέστηκε το ενδεχόμενο μαζικών αφίξεων στα μέσα Αυγούστου ως έναν από τους λόγους για τη διατήρηση των συνοριακών ελέγχων σε ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ισπανία.

Με τη 15η Αυγούστου στο επίκεντρο των διαδικτυακών καλεσμάτων, Μαδρίτη και Ραμπάτ εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας, επιχειρώντας να αποτρέψουν μια νέα μαζική κίνηση προς τη Θέουτα και μετατρέποντας τα σύνορα του ισπανικού θύλακα σε ζώνη αυξημένης επιτήρησης.