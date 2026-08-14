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Νέος εκτροχιασμός τρένου στη Βρετανία – Ο δεύτερος μέσα σε 24 ώρες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Τρένο εκτροχιάστηκε στο Γουίκφορντ του Έσεξ της Αγγλίας το μεσημέρι της Παρασκευής, το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε 24 ώρες στη Βρετανία.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα τρένο της Greater Anglia.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν ότι το τρένο έχει βγει από τις ράγες, αλλά έχει παραμείνει όρθιο.

Χθες, Πέμπτη, εκτροχιάστηκε τρένο στο Λιούις του Σάσεξ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άνθρωποι εκ των οποίων οι δύο σοβαρά αλλά χωρίς να απειλείται η ζωή τους.

Βρετανία

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