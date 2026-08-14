Βίκυ Χατζηβασιλείου: “Σήμερα η Χαλκιδική πονάει” – Η μακροσκελής ανάρτησή της

Μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε σήμερα η Βίκυ Χατζηβασιλείου για τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά στην Χαλκιδική.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ανέβασε μερικές φωτογραφίες στα social media, τις οποίες συνόδευσε με ένα κείμενο…

«Κάπως έτσι ξύπνησε σήμερα η Χαλκιδική. Μετρώντας τα εγκαύματά της, μετρώντας τα ντεσιμπέλ από τον ήχο των Καναντέρ που όλη νύχτα και από το πρώτο φως της ημέρας παλεύουν με τις φλόγες, μετρώντας τα δέντρα που έγιναν στάχτη…

Μετρώντας τους ανθρώπους που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια, τις παραλίες και κυρίως τις διακοπές τους, μετρώντας τους απεγκλωβισμένους που έφυγαν δια θαλάσσης, με φουσκωτά και σκάφη, για να σωθούν από τη φωτιά. Και πάνω απ’ όλα, μετρώντας τις δυνάμεις της. Τις αντοχές της. Την αλληλεγγύη της.

Η παρέα των φίλων μου από τη Σάνη, απεγκλώβισαν με φουσκωτά εχθές μέχρι τη δύση περι τα 200 άτομα! Και κάποιοι άλλοι μέσα στη νύχτα άνοιξαν τις πόρτες τους, κάποιοι έτρεξαν να συνδράμουν με νερό, με πετσέτες, με κουράγιο.

Πυροσβέστες, εθελοντές, άνθρωποι του Λιμενικού, όλοι έδωσαν τη δική τους μάχη στην πυρά. Σήμερα στη μαρίνα της Σάνης αντικρίζεις σε συνάθροιση την ταλαιπωρία, την αγωνία μα κυρίως την απορία….. Γιατί? Και τώρα τι? Πού?…..

Σήμερα η Χαλκιδική πονάει. Γιατί θα πρέπει ο δείκτης αλληλεγγύης να είναι ευθέως ανάλογος με την καταστροφή? Αφήνω την απορία να αιωρείται μαζί με την αιθάλη που τσούζει τα μάτια μας. Κι ας είχαν δακρύσει πολύ πριν φτάσει…. Καλημέρα», έγραψε η Βίκυ Χατζηβασιλείου στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Βίκυς Χατζηβασιλείου…