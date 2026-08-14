Βόλος: 17χρονη κατήγγειλε τον 82χρονο παππού της για σεξουαλική κακοποίηση

Σάλος ξέσπασε στον Βόλο από μία υπόθεση που θα απασχολήσει το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στις 21 Αυγούστου. Στο εδώλιο θα καθίσει ένας 82χρονος που βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης της 17χρονης εγγονής του.

Η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης που σόκαρε τον Βόλο αποκαλύφθηκε όταν η 17χρονη εγγονή του 82χρονου φέρεται να μίλησε στη μητέρα της για όσα, σύμφωνα με την ίδια, είχε βιώσει από τον παππού της όταν ήταν μικρότερη.

Όπως αναφέρουν την Παρασκευή (14.08.2026) τα gegonotanews, η κοπέλα, το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, το τελευταίο διάστημα απέφευγε επίμονα να επισκέπτεται τους παππούδες της, οι οποίοι κατοικούν στον κάτω όροφο.

Η αλλαγή στη συμπεριφορά της προκάλεσε την απορία της μητέρας της, η οποία προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Κατά τη διάρκεια συζήτησής τους, η 17χρονη φέρεται να της αποκάλυψε ότι ο παππούς της, όταν εκείνη ήταν μικρότερη, προέβαινε σε πράξεις που η ίδια δεν επιθυμούσε.

«Διαλύθηκε» η οικογένεια

Η αποκάλυψη προκάλεσε ένταση μέσα στην οικογένεια. Ο πατέρας της 17χρονης φέρεται να μην πίστεψε την κόρη του και ήρθε σε αντιπαράθεση με τη σύζυγό του, η οποία στη συνέχεια απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

Σε βάρος του πατέρα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων η απαγόρευση προσέγγισης της οικογενειακής κατοικίας και επικοινωνίας με τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Ωστόσο οι όροι παραβιάστηκαν, καθώς ο πατέρας εμφανίστηκε στην αυλή του σπιτιού. Την Παρασκευή οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για την παραβίαση των περιοριστικών όρων.

Ενώπιον του Δικαστηρίου υποστήριξε ότι βρέθηκε εκεί προκειμένου να μεταφέρει φάρμακα στην άρρωστη μητέρα του, η οποία μένει στον πρώτο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας.

Η σύζυγός του, ωστόσο, υποστήριξε ότι όταν τον ρώτησε γιατί βρισκόταν στην αυλή, εκείνος της απάντησε πως ήταν κουρασμένος, ήθελε να κοιμηθεί και δεν είχε πού αλλού να πάει.

Στο δικαστήριο ο άνδρας δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παραβιάσει εκ νέου τους περιοριστικούς όρους και η υπόθεση αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να είναι και η κατάθεση της 17χρονης σε παιδοψυχολόγο τη Δευτέρα (17.08.2026). Η διαδικασία αυτή αναμένεται να προηγηθεί της εκδίκασης της υπόθεσης του 82χρονου, ο οποίος καλείται να δώσει απαντήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις καταγγελίες της εγγονής του.

Ο παππούς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη απομακρυνθεί από την οικογενειακή κατοικία. Σε βάρος του εκκρεμεί η ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία που αφορά την ανήλικη, ενώ το ποινικό του μητρώο, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει και προηγούμενη καταδίκη, μεταξύ άλλων, για μεταφορά μεταναστών.

Παράλληλα, ο πατέρας της 17χρονης αντιμετωπίζει κατηγορίες που συνδέονται με την ενδοοικογενειακή υπόθεση, μεταξύ άλλων για απειλή, σωματική βλάβη κατά συρροή και παράνομη βία.