Φωτιά στη Χαλκιδική: Κάηκαν 3.500 στρέμματα – Δείτε πόσα είχαν καεί το 2006 στο πρώτο “πόδι”

Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στη Σίβηρη Κασσάνδρας, έπειτα από την επίπονη, ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Πρόκειται για το σοβαρότερο περιστατικό από τις 40 δασικές πυρκαγιές που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Πυροσβεστικό Σώμα το τελευταίο 24ωρο.

Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις επιχειρούν συνεχείς διαβροχές στο σημείο και αντιμετωπίζουν τυχόν μικρές εστίες. Ωστόσο, ο μηχανισμός παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς από το μεσημέρι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι κατά τόπους θα πνέουν θυελλώδεις.

Αποτίμηση της καταστροφής: Στο 1% η καμένη έκταση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την έκταση της πυρκαγιάς. Σε μια συνολική έκταση περίπου 334.000 στρεμμάτων που καλύπτει η Κασσάνδρα (το πρώτο «πόδι» της Χαλκιδικής), η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας.

Πυρκαγιά (Έτος) Καμένη Έκταση (Στρέμματα) Ποσοστό Κασσάνδρας Τωρινή Πυρκαγιά ~3.500 ~1% Μεγάλη Πυρκαγιά 2006 ~77.000 ~25% (1/4)

Επιχείρηση υψηλής δυσκολίας και σωτήρια εκκένωση

Η χθεσινή επιχείρηση είχε ιδιαίτερα αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα πυκνοδομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, γεμάτο κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία ντόπιων και επισκεπτών.

Βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα υπήρξε εξαρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών:

Ενεργοποίηση του 112: Εκδόθηκε αρχικά ένα ενημερωτικό μήνυμα και στη συνέχεια τρία διαδοχικά μηνύματα απομάκρυνσης των πολιτών.

Εκδόθηκε αρχικά ένα ενημερωτικό μήνυμα και στη συνέχεια τρία διαδοχικά μηνύματα απομάκρυνσης των πολιτών. Απεγκλωβισμός από θαλάσσης: Με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού και ιδιωτών, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 446 άτομα.

Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή στην περιοχή, προκειμένου να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις λόγω των επικείμενων ισχυρών ανέμων.