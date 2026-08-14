Φωτιά στο Ρέθυμνο: 112 για εκκενώσεις 2 περιοχών

Συναγερμός έχει σημάνει το απόγευμα της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου στα Σελλιά Ρεθύμνου, όπου εκδηλώθηκε φωτιά, με τις φλόγες να καίνε κοντά σε σπίτια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 14 οχήματα και περίπου 30 πυροσβέστες, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς σύμφωνα με τη neakriti.gr

Την ίδια ώρα, ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά την προσπάθεια των πυροσβεστών και αυξάνοντας τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς. Λόγω της κατάστασης, έχει ζητηθεί και η συνδρομή εναέριου μέσου, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχείρηση κατάσβεσης.

Λίγο μετά τις 19:30 εστάλη και μήνυμα του 112 για εκκενώσεις των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.