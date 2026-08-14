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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός δέχτηκε άγρια επίθεση, του πήραν 400 ευρώ – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο “Ιπποκράτειο”

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/08) ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντος, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01:25, στο ύψος του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».

Τον ακινητοποίησαν και τον τραυμάτισαν

Μια ομάδα περίπου τεσσάρων ατόμων τον προσέγγισε αιφνιδιαστικά και του επιτέθηκε με βία, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει. Οι δράστες κατάφεραν να του αρπάξουν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τα χτυπήματα που δέχτηκε, ο αστυνομικός τραυματίστηκε και μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για περεταίρω ιατρικό έλεγχο.

Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.

Θεσσαλονίκη

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