Το “ευχαριστώ” του προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής στους πυροσβέστες για τη φωτιά στη Σίβηρη

Με ένα βαθιά συγκινητικό και ανθρώπινο μήνυμα τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Παναγιώτης Τσιαλούκης, για τη μεγάλη μάχη που δόθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στα πύρινα μέτωπα της Κασσάνδρας.

Εκφράζοντας την ανακούφισή του για το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, ο κ. Τσιαλούκης εξήρε την αλληλεγγύη, την αυτοθυσία και τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των ξένων αποστολών αλλά και των απλών πολιτών.

Το «ευχαριστώ» στους ήρωες της πρώτης γραμμής

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους πυροσβέστες, τα πεζοπόρα τμήματα και τα πληρώματα των εναέριων μέσων για την ολονύχτια μάχη, κάνοντας ειδική μνεία στους Μολδαβούς πυροσβέστες που συνέδραμαν με αυτοθυσία. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους διασώστες του ΕΚΑΒ, το υγειονομικό προσωπικό, την Πολιτική Προστασία, την ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό Σώμα, τη Δασική Υπηρεσία, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Κασσάνδρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους εθελοντές, τους αλιείς και τους ιδιώτες που έβαλαν τα σκάφη τους στη διάθεση της επιχείρησης για τις θαλάσσιες εκκενώσεις, καθώς και σε όλους όσοι άνοιξαν τα σπίτια τους προσφέροντας νερό, στέγη και συμπαράσταση στους πληγέντες.

«Η φωτιά έδειξε πόσο ευάλωτοι μπορούμε να γίνουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά μας θύμισε και πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δίχτυ προστασίας για τα φάρμακα και τη θεραπεία των πληγέντων

Παράλληλα, ο κ. Τσιαλούκης ανακοίνωσε ότι η υγειονομική κοινότητα παραμένει στο πλευρό των κατοίκων και των επισκεπτών.

Έπειτα από επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Κώστα Κάσσανδρο, συμφωνήθηκε η άμεση κάλυψη σε φάρμακα και συνεχίζουσες θεραπείες για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες ή τα καταλύματά τους, διασφαλίζοντας ότι κανένας πληγέντας δεν θα μείνει αβοήθητος.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου απηύθυνε έκκληση για αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη Χαλκιδική παραμένει εξαιρετικά υψηλός λόγω των ισχυρών ανέμων.