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Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό: “Δύσκολη βραδιά, δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο που είχαμε θέσει”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μέσα από τα social media της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα… ανασύνταξης μετά τον αποκλεισμό από τα πλέι οφ του Europa League, θέλοντας να ευχαριστήσει τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο Lotto Park και στήριξε επί 90 αγωνιστικά λεπτά τους παίκτες του Αλέσιο Λίσι.

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα μετά το πέρας της δύσκολης, χθεσινής βραδιάς:

“Ήταν μια δύσκολη βραδιά, καθώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο που είχαμε θέσει.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρέθηκαν στο Lotto Park, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας μας μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η στήριξή σας παραμένει πολύτιμη και αποτελεί για εμάς τη μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια”.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

ΠΑΕ ΠΑΟΚ

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