Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ: Με Κωνσταντέλια οι επιλογές του Λίσι για το αρχικό σχήμα

Όλα τα βλέμματα στον ΠΑΟΚ είναι στραμμένα στη μεγάλη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, με τον Δικέφαλο να καλείται να παρουσιαστεί έτοιμος για τη μάχη που θα κρίνει την ευρωπαϊκή του συνέχεια.

Η αναμέτρηση στο Βέλγιο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό τεστ για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος ανακοίνωσε τις επιλογές του για το βασικό σχήμα.

Ο Ιταλός τεχνικός θα έχει, τελικά, στη διάθεσή του τον Κωνσταντέλια, ο οποίος θα πάρει τη θέση του πίσω από τον προωθημένο Μύθου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Σάνταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.