Μαίνεται η πυρκαγιά στη Χαλκιδική – Εκκενώνονται Φούρκα και Σίβηρη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Πριν από λίγο στάλθηκαν νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση της Σίβηρης αλλά και της Φούρκας καθώς ο δυνατός αέρας στέλνει τις φλόγες προς τη θάλασσα.
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Wildfire in your area
‼️ If you are in #Fourka of the regional unit of #Chalkidiki move away to #Skioni
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σίβηρη της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής απομακρυνθείτε προς #Κασσάνδρεια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Πλέον επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.
Υπενθυμίζεται ότι: 1. Στις 15:09 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα. 2. Στις 14:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, 3. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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