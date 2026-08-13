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Μαίνεται η πυρκαγιά στη Χαλκιδική – Εκκενώνονται Φούρκα και Σίβηρη

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THESTIVAL TEAM

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Πριν από λίγο στάλθηκαν νέα μηνύματα από το 112 για εκκένωση της Σίβηρης αλλά και της Φούρκας καθώς ο δυνατός αέρας στέλνει τις φλόγες προς τη θάλασσα.

Πλέον επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 42 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Υπενθυμίζεται ότι: 1. Στις 15:09 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα. 2. Στις 14:40 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, 3. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Φωτιά Χαλκιδική

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