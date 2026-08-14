Αεροδρόμιο “Μακεδονία”: Συνελήφθη 25χρονος που προσπάθησε να ταξιδέψει με ξένο διαβατήριο
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THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Ο νεαρός εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό ευρωπαϊκή χώρα, χρησιμοποιώντας ταξιδιωτικό έγγραφο που ανήκε σε άλλο πρόσωπο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
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