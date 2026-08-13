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Θεσσαλονίκη: Λεωφορεία των ΚΤΕΛ αναμένουν στο λιμάνι για να μεταφέρουν σε ξενοδοχεία άτομα που απεγκλωβίστηκαν από τη Σίβηρη

Φωτογραφία: Intime
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Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναμένεται να φτάσουν σε λίγη ώρα τα 196 άτομα που απεγκλώβισε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης, κατά την εκκένωση του οικισμού λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη Χαλκιδική.

Οι απεγκλωβισθέντες επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ», με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Με την άφιξη του πλοίου, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, αναλαμβάνει τη μέριμνα για τους 196 η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως διευκρίνισε, έπειτα από συνεννόηση με τα ΚΤΕΛ, θα βρίσκονται στο λιμάνι λεωφορεία που θα τους περιμένουν, ώστε να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία, σύμφωνα με την συνεννόηση που έχει γίνει με ξενοδόχους της πόλης.

Στο λιμάνι θα βρίσκονται και 19 εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, ώστε να τους παράσχουν βοήθεια σε όποια άμεση ανάγκη διαπιστωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Σίβηρη

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